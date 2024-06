Flamengo terá banco recheado de garotos contra o Grêmio

Com sete desfalques, o Flamengo terá que utilizar a base para o jogo contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Tite terá seis jovens atletas no banco de reservas.

