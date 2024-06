Emblemático ex-atacante da Alemanha retorna ao país como treinador

Ex-jogador com marca expressiva pela tetracampeã mundial em Copas do Mundo assume comando de equipe da Segunda Divisão do país Crédito: Jogada 10

O ex-atacante da seleção da Alemanha, Miroslav Klose, está de volta ao futebol local. Dessa vez, ele atuará como treinador. O ex-jogador, de 46 anos, assumiu o comando do Nurenberg, da Segunda Divisão do país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Klose é ídolo no país pelo seu desempenho dentro de campo. Afinal, com 16 gols em Copas do Mundo, superou Ronaldo Fenômeno e se tornou o maior artilheiro da história do torneio. Na função como técnico, ele ainda está no início da sua trajetória. Anteriormente, o ex-jogador já teve o cargo de assistente técnico na seleção da Alemanha e no Bayern de Munique.

Posteriormente, o ex-atacante se aventurou como treinador pela primeira vez na temporada 22/23, quando assumiu o SCR Altach, da Áustria. Contudo, a passagem foi curta e discreta por ausência de bons resultados. Missão difícil para ex-artilheiro da Alemanha Em seu novo clube, Klose é visto como uma contratação que tem condições de recuperar o apelo da equipe. Isso porque trata-se de um nome midiático e relevante no país, porém com pouca experiência no cargo. Assim, esse será o maior desafio do ex-jogador na nova carreira como técnico. A expectativa é a de que a tarefa do ex-atacante no Nuremberg seja árdua. Até porque na última temporada, o time finalizou a sua campanha na 12ª colocação, na última edição da Segunda Divisão alemã. Por isso, o treinador evitou almejar grande metas logo na sua primeira temporada e adotou postura discreta.