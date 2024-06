Costa Rica oficializa sua convocação para a Copa América

Com temática simulando um jogo de fliperama, os 26 nomes da lista do técnico Gustavo Alfaro foram conhecidos para a disputa continental entre os dias 20 de junho e 14 de julho. A saber, Los Ticos integram o Grupo D onde estão Brasil, Colômbia e Paraguai. A estreia, aliás, vai ser justamente diante da Seleção Brasileira, no dia 24 de junho, às 22h (de Brasília).

Apesar do clima de descontração no anúncio, o momento é de um novo ciclo diante do ocorrido no fim do último mês de maio. Após 16 anos de serviços prestados, Keylor Navas deixou de ser opção válida para o selecionado costarriquenho.

Por sua vez, outras figuras de grande experiência e também história com essa camisa seguem sendo considerados. São os casos, por exemplo, do zagueiro Francisco Calvo e do atacante Joel Campbell.

Veja a lista completa da Costa Rica para a Copa América

Goleiros: Aaron Cruz (Herediano), Kevin Chamorro (Saprissa) e Patrick Sequeira (Ibiza-ESP);