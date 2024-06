Brasil tem ótimo retrospecto no confronto contra os Estados Unidos. Confira!

Em 18 jogos entre as seleções, o Brasil, com 94,4% de aproveitamento, perdeu apenas uma partida

A Seleção Brasileira encara os Estados, na noite desta quarta-feira (12) , em amistoso preparatório para a Copa América. Favorito no confronto, o Brasil tem um retrospecto muito favorável neste duelo. Afinal, perdeu apenas uma vez contra a seleção norte-americana.

A última vitória foi em 2018, em Nova Jersey (EUA), também em amistoso. Aliás, o triunfo por 2 a 0, com gols de Neymar e Firmino, marcou as estreias de Arthur, Richarlison, Paquetá e Everton Cebolinha com a Amarelinha.

Única derrota no confronto

O único revés do Brasil contra os Estados Unidos foi em 1998, pela Copa Ouro da Concacaf. Os estadunidenses venceram por 1 a 0, em Los Angeles (EUA).

