Rossi projeta ficar muito tempo no Flamengo e explica por que não tem rede social

Rossi está próximo de completar um ano pelo Flamengo. O goleiro chegou ao clube em julho de 2023. No entanto, só se consolidou como titular depois da chegada de Tite. O argentino, ao contrário de Filliol, espera ficar por muito tempo na Gávea.

Contato com Filliol “Quando eu cheguei aqui soube da época do Fillol, que não ficou por muito tempo, mas foi um grande goleiro para os argentinos. Eu tive uma conversa na FlaTV com ele do outro lado da tela. É muito importante jogar aqui no Flamengo, ele tem essa lembrança da nação, da torcida, que ele ficou um pouco arrependido de ter saído do Flamengo”, disse Rossi ao “ge”. “E eu falei para ele, como disse na minha apresentação, que quero ficar muito tempo aqui para conseguir muitas conquistas. Hoje ter conseguido o recorde de invencibilidade foi um grande começo na minha história aqui no clube. Quero seguir por esse caminho fazendo história aqui”, completou Rossi. Personalidade de Rossi Em seguida, Rossi comentou sobre seus gostos pessoais e sua personalidade fora de campo. O goleiro é um dos únicos do elenco rubro-negro que não tem rede social.