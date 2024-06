Grêmio e América-MG empatam na volta das gaúchas a Porto Alegre

Gurias Gremistas retornaram à capital do Rio Grande do Sul após mais de 40 dias, por conta das enchentes que atingiram o estado

Grêmio e América-MG ficaram no empate em 1 a 1 no Sesc Campestre, em Porto Alegre. As Gurias Gremistas voltaram a atuar na capital do Rio Grande do Sul após longo período, devido às enchentes que assolaram o estado. Cássia marcou para as donas da casa, enquanto Gadu deixou tudo igual para as Spartanas.

Depois de mais de 40 dias sem retornar a Porto Alegre por conta da tragédia ambiental provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, as Gurias Gremistas jogaram melhor no primeiro tempo, marcando forte a saída de bola das Spartanas. Contudo, quem chegou com perigo pela primeira vez foi o América, que quase marcou com Soraya, travada na hora da batida.

A pressão do Grêmio surtia efeito diante das oportunidades desperdiçadas. O primeiro gol do jogo saiu aos 25 minutos, quando Cássia escorou cruzamento da esquerda. As Gurias tiveram boas chances para fazer o segundo, mas pararam na goleira Tainá.

Na etapa final, o América começou melhor e logo empatou a partida de pênalti, aos nove minutos, em cobrança convertida por Gadu. O Grêmio equilibrou as ações e voltou a parar em Tainá, que fazia boas defesas.