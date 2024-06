Estados Unidos x Brasil: onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos nesta quarta-feira (12), em último amistoso antes do início da Copa América. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. A Canarinho chega para essa partida com moral, após vencer o México por 3 a 2, com brilho de Endrick.

Onde assistir

A TV Globo (TV aberta), o SporTV (TV fechada) e o Globoplay (streaming) transmitem o amistoso.