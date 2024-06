Cruzeiro anuncia a contratação de Kaio Jorge

Após acordo verbal, Raposa anuncia a chegada do atacante em definitivo. Jogador estava no Frosinone, mas pertencia a Juventus, da Itália

Kaio Jorge chegou a Belo Horizonte na semana passada, realizou exames médicos e assinou o contrato. Um tempo antes, o Cruzeiro já havia anunciado um acordo verbal com a Juventus pela contratação do atacante. A Raposa desembolsou R$25,7 milhões para trazer o jogador e pode ter que pagar mais R$8,6 milhões caso o atleta atinja metas.

O Cruzeiro anunciou de forma oficial nesta terça-feira (11), a contratação do atacante Kaio Jorge. O jogador chega em definitivo, vindo da Juventus, da Itália e assinou um contrato válido até 2029. Ele só poderá atuar a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

Apesar de ser atleta da Juventus, o atacante atuou na última temporada emprestado ao Frosinone, rebaixado no Italiano. O projeto apresentado pelo Cruzeiro e o contrato oferecido foram determinantes para o aceite por parte de Kaio Jorge. A vontade do jogador e do staff pela transferência tiveram peso nas tratativas com a Juventus.

Assim, o atacante se torna a segunda contratação confirmada do Cruzeiro para o segundo semestre. Afinal, o clube Celeste também já acertou a chegada do goleiro Cássio, que deixou o Corinthians recentemente. Os dois jogadores somente poderão ser inscritos a partir do dia 10 de julho.

A carreira de Kaio Jorge antes do Cruzeiro

Kaio Jorge foi revelado na base do Santos. Seu primeiro jogo pelo profissional foi em 2018. No ano seguinte, firmou-se no time principal, com sete partidas disputadas. No entanto, foi em 2020 que despontou para o futebol, entrando em campo 48 vezes e marcando nove gols pelo Peixe. Dessa maneira, despertou o interesse de times europeus. Atuou por seis meses no Santos em 2021 (com mais oito gols em 28 compromissos) até se transferir para a Juventus.