Cobertura milionária do técnico do Flamengo vira caso judicial

Imobiliária entrou na Justiça contra treinador do Rubro-Negro por alegação de falta de pagamento após serviço de corretagem Crédito: Jogada 10

O técnico do Flamengo, Tite, recebeu uma notificação da Justiça recentemente. Isso porque a corretora “Ativa Imobiliária” no Rio de Janeiro cobra uma quantia milionária do comandante rubro-negro. Tal sinalização diz respeito ao apartamento que o profissional adquiriu na Barra da Tijuca. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A empresa alega que o treinador do Rubro-Negro não pagou R$ 1,5 milhão depois de dispensar seu serviço de corretagem. Afinal, Tite fechou a compra da cobertura diretamente com o antigo proprietário por R$ 10,3 milhões.

“Fica claro que houve significativo desconto no preço do imóvel, pois as partes resolveram ‘tirar da jogada’ os corretores da autora, conforme a própria ré Rosmari (esposa de Tite) e o réu Adenor confirmam”, indicou a imobiliária no processo. Por outro lado, o técnico do Flamengo e sua esposa argumentam que jamais contrataram os serviços das empresa. “Essa questão está sendo discutida no foro próprio, que é a Justiça do Rio de Janeiro, e aguarda-se a prolação da sentença”, declarou o advogado de Tite em entrevista ao portal “Uol”.