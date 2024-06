Botafogo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Em lados opostos da tabela, Botafogo e Fluminense medem forças nesta terça-feira (11/6), as 20h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso tenta assumir a liderança, enquanto o Tricolor precisa melhorar o sistema defensivo e iniciar uma sequência para se distanciar da zona de rebaixamento. A Voz do Esporte transmitirá este clássico. A cobertura começa bem antes, a partir das 20h, com um pré-jogo de primeira sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração assim que a bola rolar.

Aldo Luiz estará no comando e na narração de Botafogo x Fluminense. Mas a cobertura também conta com Figueiredo Júnior e com João Delfino. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 18h30 para acompanhar esta partida.