Botafogo anuncia renovação de contrato de Marlon Freitas

Marlon Freitas está de contrato renovado no Botafogo. O volante, que tinha vínculo no clube até o fim de 2025, estendeu até dezembro de 2026. O jogador alvinegro recebeu uma valorização salarial no novo acordo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Glorioso anunciou nas redes sociais a renovação de contrato de Marlon Freitas.