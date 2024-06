Atlético-GO x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Corinthians visita o Atlético-GO nesta terça (11/6), às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Acciolly, pela oitava rodada do Brasileiro. A partida coloca duas equipes que precisam urgentemente da vitória. Afinal, o Timão é o 17° colocado, na zona de rebaixamento. Com um ponto a menos e uma posição abaixo se encontra o Dragão. Aliás, as equipes tem apenas uma vitória em toda a competição até aqui.

Este jogo dramático terá a cobertura da Voz do Esporte, que prepara uma cobertura de primeira, com um pé-jogo que começa bem antes. às 17h30, sob o comando de Christian Rafael. Assim que a bola rolar, Elder Vieira estará na narração.