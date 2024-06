Paz em MG: proprietários de Atlético e Cruzeiro se encontram e fazem promessa

Aparentemente, as SAFs representam um novo momento do futebol mineiro. Afinal, Pedro Lourenço e Rubens Menin fizeram a seguinte promessa: eles vão assistir juntos, no mesmo camarote, o próximo clássico entre Atlético e Cruzeiro. O jogo será no dia 10 de agosto, pela Série A do Brasileirão.

Aliás, a festa junina que Pedrinho e Menin se encontraram tinha outros empresários ligados ao futebol. O encontro ocorreu na casa de Argeu Geo, diretor do Banco Pottencial. A propriedade fica em Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira.

O empresário Regis Campos, conselheiro do Cruzeiro, donod a Emccamp, também estava no ambiente e tirou fotos com Pedrinho e Rubens.