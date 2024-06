Felipe Anderson publica vídeo treinando antes de se apresentar ao Palmeiras

Meia-atacante está de férias neste mês de junho após se despedir da Lazio. Apresentação deve ocorrer no dia 1° de julho

Felipe Anderson animou os torcedores do Palmeiras nesta segunda-feira (10). De férias no Brasil após se despedir da Lazio, da Itália, o novo reforço do Verdão postou um vídeo treinando. Ele terá o mês de junho de descanso antes de iniciar sua passagem pelo clube.