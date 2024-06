Cruzeiro: Pedro Lourenço destaca o futuro da Raposa

Para Pedro Lourenço, solução do Cruzeiro será reformulação da base com bons contratos para o time celeste

Isso porque ele acredita que o que vem pela frente é muito importante e precisa de planejamento. E isso passa por uma reformulação e muito cuidado com a base celeste.

Há pouco mais de um mês, o empresário Pedro Lourenço adquiriu 90% das ações da SAF do Cruzeiro. Aliás, a chegada de Pedrinho BH fez o torcedor do time celeste comemorar como se fosse um título. Focado em melhorar a situação financeira da agremiação celeste, o novo gestor vai fazer grandes investimentos a curto prazo, mas decretou sobre o futuro.

“O nosso futuro está lá na Toca I. Esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que eu fiz foi levar o Adilson [Batista] para lá, que é um cara de extrema confiança. Ele é um cara sério, meu amigo há muito tempo, porque eu preciso de um cara sério lá para cuidar bem dos meninos”, afirmou Pedro Lourenço em entrevista à “CNN Esportes”.

Além de Adilson Batista com uma boa captação na base, o Cruzeiro terá também Alexandre Mattos como CEO do futebol. O trabalho do cartola será também em cuidar bem da base, considerando bons contratos e amarrando tudo para a agremiação.

“O Alexandre que é o responsável pela captação e o Adilson para tomar conta e controlar, porque o nosso futuro está lá. Nós temos bons jogadores. Nosso futuro está lá. A gente espera rever os contratos. Nosso futuro está na Toca I. Eu estou valorizando a Toca I. Vejo a Toca I mais importante que a Toca II. De lá, vamos preparar os atletas. Lá vai trazer o recurso para a gente melhorar o Cruzeiro”, encerrou.