Botafogo quita parte da dívida com Luís Castro

Glorioso paga segunda parcela antes do dia 9 de junho e evita receber punição pesada da Fifa

O Botafogo se movimentou e quitou parte da dívida de Luís Castro, técnico que trabalhou no clube em 2022 e 2023. A diretoria alvinegra resolveu uma etapa importante. No entanto, ainda faltam pagar três parcelas ao treinador. A informação é do “ge”.

Punição da Fifa

O Glorioso evitou uma punição pesada da Fifa. Afinal, caso uma parcela da dívida não chegasse ao técnico até dia 9 de junho, os dirigentes alvinegros poderiam ficar impedidos de registrar jogadores nas próximas janelas. O clube já acertou as contratações do atacante Igor Jesus e do volante Allan para julho.

Botafogo x Luís Castro

A dívida entre Botafogo e Luís Castro deveria ter sido quitada até dezembro de 2023. No entanto, os dirigentes alvinegros só pagaram pela primeira parcela. O técnico, dessa forma, entrou com uma ação na Fifa no dia 25 de abril de 2024. O português cobra por salário atrasado e pagamento de 13°. O treinador abriu mão de juros e da multa por atraso.

Luís Castro chegou ao Botafogo no começo de 2022 e participou do processo de construção da SAF. O técnico português comandou 81 jogos no clube e obteve 45 vitórias, 11 empates e 25 derrotas, totalizando um aproveitamento de 56,79%.