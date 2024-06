Bastos relembra chegada ao Botafogo e elogia Artur Jorge

Após ficar os primeiros meses no banco de reservas, zagueiro angolano atualmente é titular absoluto do Glorioso

“Desde o primeiro dia em que cheguei sabia que seria muito desafiante e abracei esse projeto do Botafogo com muito carinho e um entusiasmo muito grande. No ano passado cheguei no meio e o Botafogo estava muito bem, tinha a melhor defesa, e eu tinha que esperar minha vez para mostrar meu futebol”, disse Bastos ao canal “BrauneFogo”.

“Graças a Deus hoje tem corrido bem, conforme esperei, e com ajuda também do professor, ele veio trazer meu futebol de volta, me deu confiança e as coisas assim se tornam mais fáceis para nós jogadores. Tem sido uma viagem muito interessante”, completou Bastos.

Momento do Botafogo

O Glorioso vive um bom momento na temporada. Afinal, os jogadores alvinegros estão na terceira colocação do Brasileirão, com um ponto de desvantagem em relação ao Flamengo, líder do campeonato. Além disso, os comandados de Artur Jorge também estão classificados para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.