Aposentado aos 26, ex-São Paulo e Sport luta contra depressão: ‘Estou perdido’

Everton está processando o Sport, seu clube do coração, alegando negligência em seu tratamento. Além disso, ele ainda fala sobre um contrato que teria sido firmado, mas não foi indicado no BID de forma proposital após ele sofrer uma lesão.

“Nesse período, tinha acontecido a proposta do Portimonense (de Portugal), que foi a público e todo mundo ficou sabendo. Eu tinha aceitado a proposta, antes disso tudo acontecer (da lesão se agravar), dessas dores. E veio a proposta e daí o Sport, Yuri (Romão, presidente), Augusto (Carreras, então vice-presidente de futebol) e Jorge (Andrade, então executivo de futebol) acertaram o contrato para eu ficar. Eu assinei o contrato tudinho, ficou tudo certo e seria uma renovação (até o final de 2024)”, afirmou.

“Mas foi quando houve o jogo contra o Criciúma (dia seguinte à proposta, dia 2 de agosto de 2022, pelo Brasileirão) e eu não consegui mais jogar por causa das dores que eu estava sentindo. Fui fazer o tratamento conservador e o contrato não foi posto no BID. Eu já fiquei estranhando isso. E não entrou. Comecei a sentir dor no joelho, fiquei sem jogar fazendo tratamento conservador e o contrato não foi no BID. Não colocaram o contrato para frente, engavetaram, não cumpriram o que foi acordado e me deixaram machucado”, relembrou.

Em resposta, o Sport publicou uma nota refutando as acusações e destacando que suas cirurgias foram bem-sucedidas. Everton Felipe iniciou um processo judicial contra o clube, buscando reconhecimento de acidente de trabalho, indenizações por danos materiais e morais, além de uma pensão até os 35 anos.

