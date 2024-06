Jeffinho dá prazo para voltar de lesão no Botafogo

Jeffinho segue o avanço na recuperação da lesão na coxa direita, mas acredita que só deve voltar da lesão em um mês. O atacante do Botafogo levou a pior em uma dividida em jogo contra o Universitario, pela Conmebol Libertadores.

“Estou com a cabeça bem boa, na primeira (lesão) eu fiquei bem aflito, agora estou com a cabeça boa. É algo que acontece no futebol. Não tenho certeza de quanto tempo tem, mas por volta de um mês eu já devo voltar”, afirmou o atacante em entrevista ao ‘ge’.