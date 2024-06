Fluminense recebe multa pesada em jogo da Libertadores

Além do clube, o técnico Fernando Diniz também foi multado no jogo contra o Colo-Colo pela quarta rodada; Tricolor tem sete dias para recorrer

O Tricolor demorou em 10 minutos para chegar ao Estádio Monumental de Santiago. De acordo com o Manual de Clubes, “as equipes devem programar chegada ao estádio com pelo menos 90 minutos de antecedência”. A multa máxima era de USD 15.000 (R$ 77 mil), mas a punição foi de USD 50.000 (R$ 257 mil).

Diante disso, o Fluminense terá desconto do montante que tem a receber com relação aos direitos de televisão ou patrocínio relacionados a competição. Inclusive, o clube pode recorrer da punição financeira e tem a sete dias.

Duelo de tricolores

No último sábado, o Fluminense conheceu seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. Os cariocas vão pegar o Grêmio, que empatou com The Strongest, em jogo atrasado da competição. O primeiro jogo será com mando do tricolor gaúcho, enquanto o segundo será decidido no Maracanã.