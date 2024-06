Em volta de Messi, Argentina vence Equador em amistoso

Ainda em fase de testes para a Copa América, as duas seleções entraram em campo com alguns titulares preservados. A Argentina conseguiu reter a posse de bola, mas faltou aquele diferencial para ter mais chances. Contudo, o maestro Di Maria colocou os argentinos na frente após boa trama de passes. O camisa 11 ajeitou e bateu rasteiro para abrir o placar em Chicago. Ele ainda quase marcou outro de falta, mas a bola ficou no travessão. Por sua vez, o Equador buscou acelerar as jogadas, porém faltou organização para colocar os hermanos ‘na roda’.

Agora, as equipes já focam no próximo jogo amistoso. Na quarta-feira, o Equador enfrenta a Bolívia, às 21h30, enquanto a Argentina joga na sexta, às 21h, contra a Guatemala. Estes serão os últimos jogos antes da estreia pela Copa América.

Em jogo que marcou retorno de Lionel Messi, a Argentina venceu o Equador por 1 a 0, neste domingo (9/6), no amistoso de preparação para Copa América, no Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos. O gol argentino saiu nos pés de Di María ainda no primeiro tempo. E a expectativa para assistir o camisa 10 era grande, pois não atuava pela seleção há sete meses

Messi em campo e delírio da torcida

Scaloni cumpriu a promessa durante a semana. Depois de sete meses, o astro Lionel Messi voltou a atuar com a camisa da Argentina. A cada toque do camisa 10 na bola a torcida gritava como se fosse um gol. Ele entrou aos nove minutos do segundo tempo, buscou alguns passes – um deles quase acabou em gol de Julián Alvarez e bateu uma falta no fim de jogo. Certamente na Copa América, Messi será utilizado em determinadas partidas para ganhar ritmo de jogo.

Argentina só administra

Assim como terminou o primeiro tempo, a Argentina manteve o mesmo estilo de jogo e administrou o resultado. A equipe argentina até melhoro, com mais chances e velocidade. Do outro lado, o Equador ainda muito abaixo com a parte de criatividade mesmo com entrada de Enner Valência, maior artilheiro da seleção na história, mas sem sucesso. O time comandado por Félix Sánchez expressou alguma reação no fim, mas sem assustar.