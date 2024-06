Dorival analisa o uso de time reserva na vitória sobre o México

Estratégia do treinador foi dar minutagem e analisar jogadores que tiveram pouca oportunidades. E ele gostou do que viu

Oo técnico Dorival Jr comentou sobre o fator de escalar um time de reservas no 3 s 2 contra o México, neste sábado, no Texas. O comandante disse que não podia perder a chance de observar atletas pouco acionados e que podem ser úteis na competição que se inicia dia 24.

“Quem não vinha atuando foi bem. A linha de zagueiros com confiança e o meio de campo com ótimos momentos na partida. Demos a oportunidade para que jovens possam amadurecer, com lealdade nas disputas e é com esses estudos que definiremos a equipe para a Copa América”.

Dorival e o gol projeto nos treinos

O treinador, em seguida, lembrou o lance do primeiro gol, fruto de dias de trabalhos táticos e técnicos nos treinos.

“Fizemos um gol trabalhado exaustivamente ao longo desses dez dias com um movimento completo de Savinho por dentro. O lateral Yan fez o que eu chamo movimento sujo, puxando a marcação. Dessa forma, deu condições para Savinho se projetar e tocar para Andreas fazer o corredor e chutar para fazer 1 a 0. São lances como esses que nos faz acreditar que o trabalho está num bom caminho”.