Dorival: ‘Endrick tem de se fazer por ele próprio. Sem comparações’

Endrick fez o gol da vitória do Brasil sobre o México, no amistoso deste sábado (8/6), nos Estados Unidos. Afinal, mandou de cabeça a bola na rede de Julio González, aos 51 da etapa final. Assim, o garoto-sensação chegou ao seu terceiro gol em apenas três jogos pela Seleção. Isso não jogando muitos minutos. Quando perguntado do fato de Endrick ser o segundo jogador com menos de 18 anos marcaram em três jogos seguidos pela Seleção igualando Pelé, Dorival pediu: muita calma nessa hora com as comparações.

“É fator importante o Endrick alcançar esta marca. Dessa forma, vai passando confiança ao jogador. Mas vamos ter paciência, mas sem comparações. Endrick tem de se fazer por ele próprio e tem de buscar o seu espaço, que é o que vem acontecendo!, disse o treinador, para completar:

“Mas vamos de ter muito cuidado com esse garoto. Ele vive muita coisa em pouco tempo. O importante é que Endrick não perdeu a essência. Isso é um fator que chama atenção e engrandece o que ele vem realizando e as conquistas que teve em tão pouco tempo de carreira”.