Colômbia goleia os EUA com brilho de atletas que atuam no Brasileirão

Los Cafeteros aplicam maior goleada da história do confronto com destaque para Arias, Borré e Richard Ríos, todos que jogam em times do Brasil

Sem tomar conhecimento, a Colômbia aplicou uma goleada histórica de 5 a 1 sobre os Estados Unidos, no último sábado, em amistoso de preparação para Copa América. Para comandar a vitória imponente, os jogadores Jhon Arias, do Fluminense, Borré, do Internacional, e Richard Ríos, do Palmeiras, balançaram as redes.

O primeiro gol saiu dos pés do jogador tricolor. Logo aos 6 minutos da primeira etapa, Arias recebeu dentro da área e abriu o placar mesmo com pouco ângulo. Pouco tempo depois, foi a vez de Rafael Borré, do Internacional. O atacante acertou uma linda bicicleta e marcou um golaço.

Na volta para a segunda etapa, os EUA reagiram, mas era o dia da Colômbia. Aos 32 minutos, o volante do Palmeiras, Richard Ríos, recebeu livre na marca do pênalti e bateu livre para fazer 3 a 1. Carrascal e Sinisterra completaram a goleada sobre os EUA.