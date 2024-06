Zubeldía carrega ‘superstição’ curiosa que o compara com Dorival Júnior

Zubeldía foi anunciado como técnico do São Paulo no dia 20 de abril de 2024. No mesmo dia, mas em 2023, o Tricolor confirmava o acerto com Dorival Júnior. Os dois tiveram seus anúncios no mesmo dia, algo que espantou o torcedor são-paulino, mas que não evitou comparações.

O torcedor do São Paulo vive uma grande lua de mel com Luis Zubeldía. O técnico argentino chegou há pouco mais de um mês e até aqui não sabe o que é derrotas. Com oito vitórias e dois empates nos dez primeiros jogos, o treinador devolveu a esperança que o Tricolor possa reerguer um troféu ainda nesta temporada. Contudo, para o são-paulino mais supersticioso, o comandante leva algumas coisas em comum com um de seus antecessores: Dorival Júnior.

Além disso, a chegada dos dois são parecidas. Dorival chegou ao São Paulo após um começo de temporada ruim da equipe, que estava sendo comandada por Rogério Ceni. Em contrapartida, Zubeldía acaba contratado após uma passagem ruim de Thiago Carpini no começo do ano.

Dorival entrou para a história do São Paulo ao conquistar a Copa do Brasil com o clube. Justamente a taça que faltava para a vasta galeria de títulos do clube. Assim, o torcedor não consegue evitar tais comparações e sonhar com mais troféus.

São Paulo vem muito bem com Zubeldía

Com Zubeldía, o Tricolor está classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além de estar no G-4 do Campeonato Brasileiro. Agora, o torcedor espera que o argentino repita o feito que Dorival fez no ano passado,