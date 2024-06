Teixeira sai em defesa do trabalho no Santos após trinca negativa na Série B

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, saiu em defesa do trabalho dentro do clube, apesar das três derrotas em sequência na Série B do Brasileiro. A última delas, aliás, ocorreu diante do Novorizontino por 3 a 1. Neste sábado (8), ele publicou um texto nas redes sociais em que destaca pontos positivos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine