México x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Estre é o primeiro dos dois amistosos da Seleção do Brasil antes do início da Copa América. Previsão de casa cheia no Texas

O sabadão de futebol no Brasil se encerra às 22h (de Brasília) em alto estilo. Afinal, teremos a Seleção Brasileira enfrentando o México no Kyle Field, no Texas. Será o primeiro dos dois amistosos antes do início da Copa América, que também será em território norte-americano. O estádio da College Station estará lotado (a capacidade da casa do time de futebol americano universiráio Texas A&M é de 102 mil). Mas 90% serão de mexicanos, já que o estado amaricano é na fronteira com o México e se estima que há 3 milhões de imigrantes daquele país apenas no Texas.

