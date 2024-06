Gabigol se reapresenta e volta a treinar no Flamengo

Após viajar à Suíça para o julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS), Gabigol se reapresentou no Flamengo neste sábado (8), no CT do Ninho do Urubu. O atacante foi liberado nos últimos dias, mas a audiência foi adiada. Assim, ele retornou para o Rio de Janeiro na noite de sexta-feira (9) e treinou normalmente.

Gabigol é acusado de fraude no exame antidoping. O atacante, de 27 anos, foi suspenso por dois anos, mas conseguiu um efeito suspensivo até a decisão final do CAS. Dessa forma, ele pode participar normalmente das atividades do Flamengo. O atleta realizou treino na academia e depois seguiu para o campo com os companheiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na goleada histórica sobre o Vasco por 6 a 1, Gabigol voltou a marcar após quatro meses de jejum. Neste período, ele amargou a reserva e chegou a ficar suspenso provisoriamente por conta da acusação de fraude no exame antidoping. Na atual temporada, o atacante soma três gols em 13 jogos pelo Flamengo.