Carlinhos volta a treinar no Flamengo após morte da mãe

Atacante do Flamengo ficou fora de atividades do clube por conta da morte da mãe. mas voltou a treinar normalmente

O atacante Carlinhos deve retornar às atividades do Flamengo neste sábado (8), após ser liberado dos treinos de quinta e sexta-feira por conta do falecimento da mãe. Assim, o técnico Tite tem mais opções para montar o Rubro-Negro para a partida contra o Grêmio, dia 13, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Carlinhos não joga pelo Flamengo desde 21 de abril, quando o Rubro-Negro empatou empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Vasco, no último domingo, ficou fora do banco por motivos médicos.