Bayern coloca titulares à venda para próxima temporada

Jogadores do Bayern de Munique como Kimmich, Goretzka e De Ligt estão na mira do próximo treinador dos bávaros

A saída deles, aliás, só será concretizada se a proposta por satisfatória por ambos. Contudo, com a chegada de Vincent Kompany, novo técnico do Bayern, novos jogadores devem ser contratados, a par do novo treinador.

A temporada sem títulos no Bayern de Munique deve refletir na mudança do elenco para a próxima temporada. Segundo a “SkySports” da Alemanha, medalhões como Kimmich, Goretzka e De Ligt estão entre os jogadores colocados à venda pelo clube.

Além de Kimmich, Goretzka e De Ligt, Gnabry, Coman e Mazraoui também fazem parte dos jogadores fora dos planos do Bayern. A situação de cada um deve ser analisado de cada forma.

Desta forma, a diretoria do Bayern estaria abrindo mão da espinha dorsal do time, a começar pelo zagueiro De Ligt. Outros destaques do time são os pontas Gnabry e Coman. Kimmich, entrando em seu último ano de contrato, também fica mais próximo de sair.

Os jogadores já teriam conversado com o técnico Kompany, mas a decisão de cada um não teria influência direta do treinador. Vale lembrar ainda que o Real está de olho no lateral-esquerdo Davies, que está entrando em seu último ano de contrato.