VaideBet rescinde contrato com Corinthians após polêmica

A parceria entre VaideBet e Corinthians chegou ao fim. A casa de apostas comunicou, na manhã desta sexta-feira (07/06), que não é mais patrocinadora máster do clube. A informação é do “ge”.

A casa de apostas acionou uma cláusula anticorrupção e optou pelo rompimento do vínculo com o clube. A decisão aconteceu depois da investigação da Polícia Civil. Afinal, as autoridades estão analisando um possível repasse de parte do acordo para uma empresa supostamente “laranja”.

Acordo entre VaideBet e Corinthians

O contrato previa uma multa de cerca de R$ 30 milhões em caso de quebra de contrato. Entretanto, como esta rescisão aconteceu por motivo de justa causa, os valores da indenização podem não ser pagos. A tendência é que as partes se reúnem nos próximos dias e definam estas últimas pendências contratuais.