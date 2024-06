VaideBet mira acordo com outro gigante do futebol brasileiro

O novo brasileiro na mira da casa de apostas é o Cruzeiro. A ligação entre Pedro Lourenço, novo gestor da SAF do Cruzeiro, e Gusttavo Lima, embaixador da empresa, aproxima as partes para um acordo.

O casamento entre Corinthians e VaideBet não durou muito . A empresa anunciou que rescindiu o acordo com o clube paulista. E, agora, mira outro gigante do futebol brasileiro.

Atualmente, o Cruzeiro tem como patrocinador máster a Betfair. No entanto, as negociações para renovação estão estagnadas. Vale ressaltar que em determinado momento os tratos estiveram adiantados.

Aliás, o desejo da VaideBet pelo Cruzeiro não é de agora. Em fevereiro, quando a Raposa ainda era de Ronaldo Fenômeno, a diretoria foi consultada para saber as condições. Na ocasião, no entanto, a agremiação azul tinha pré-acordo encaminhado com a Betfair.

Fim da parceria

A casa de apostas acionou uma cláusula anticorrupção e optou pelo rompimento do vínculo com o Corinthians. A decisão aconteceu depois do início das investigações da Polícia Civil. Afinal, as autoridades estão analisando uma possível participação de uma empresa “laranja” nas negociações do patrocínio.