Neymar vai fazer teste de DNA para saber se é pai de menina húngara

Carbone negou ter solicitado a apreensão do passaporte do jogador para pressionar a realização do exame e afirmou que o jogador do Al-Hilal se prontificou a colaborar.

“A ação corre em segredo de Justiça, mas é evidente que todos querem saber o que está acontecendo e eu fiquei preocupado com a noticia que nós queríamos apreender o passaporte. Não é verdade” disse o advogado da húngara.