Livro de crônicas sobre título da Libertadores do Flu tem data para ser lançado

O livro detalha as vivências de um torcedor e seus amigos na arquibancada do Maracanã e em outros locais ao longo da campanha da Libertadores.

Leia mais : Veja as opções de Diniz para substituir Arias no Fluminense

O livro “Libertos – crônicas de um torcedor campeão da Libertadores”, escrito pelo jornalista Felipe Lucena, narra a conquista do Fluminense, no dia 04 de novembro de 2023. A obra será lançada no próximo dia 17/06, às 19h, no bar Minimarket, que fica na Rua Isidro de Figueredo, 7, no bairro do Maracanã, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

“Essa frase ‘não é só futebol’ anda meio batida, só que é uma boa definição para as crônicas. Eu falo de todos os jogos, do trauma de 2008, de situações que têm a ver com tudo isso, no entanto, com um olhar que vai além do campo de jogo. É função de uma crônica ter um olhar amplo para tudo e foi isso que tentei fazer nesse livro”, afirmou o autor.

Além disso, o autor do livro marcou outro lançamento para vendas e autógrafos aos torcedores, que será no dia 27/06, às 18h, também no Minimarket.

“Nesse dia, o Fluminense vai jogar contra o Vitória no Maracanã e vamos fazer outra venda e autógrafos para a torcida tricolor que escrever presente no pré e no pós-jogo. Ainda não tem data, mas vamos fazer um lançamento em Jacarepaguá, meu bairro”, contou Felipe.