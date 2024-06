Ídolo do clube, Jamie Vardy renova contrato com Leicester

Recém-promovido à Premier League, o Leicester anunciou, nesta sexta-feira (7), a renovação de contrato do ídolo e capitão Jamie Vardy, por mais uma temporada. Ou seja, o atacante vai permanecer no clube por, pelo menos, mais uma temporada e estará com a equipe na disputa do Campeonato Inglês 2024/25.

Aos 37 anos, Vardy teve mais uma temporada de alto nível com a camisa do Leicester e ajudou a equipe na conquista da Championship, a segunda divisão inglesa. Em 2023/24, o atacante marcou 20 gols e deu duas assistências somando todas as competições.

“Para conseguir os números que consegui, estou muito satisfeito com isso, mas ainda há mais por vir. Eu me cuido, sempre disse que a idade é apenas um número. As minhas pernas estão bem, é por isso que continuo até as minhas pernas disserem ‘pronto, acabou’. Haverá um dia em que isso vai acontecer, mas não é agora”, disse Vardy ao site oficial do Leicester.