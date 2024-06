Fundação Pelé manda recado para Rodrygo, camisa 10 do Brasil na Copa América

Uma publicação partilhada por Pelé Foundation (@pele)

O Brasil joga neste sábado, às 22h (de Brasília) contra o México em amistoso preparatório para a Copa América. Tradicional casa do futebol americano universitário, o Kyle Field Stadium, no Texas, receberá o amistoso. A expectativa é de que cerca de 100 mil torcedores estejam no local.

Impacto financeiro com o jogo da Seleção

Segundo a CBF, a Câmara de Comércio do Bryan-College prevê uma receita recorde com a partida, com impacto econômico que poderá chegar a US$ 21 milhões (cerca de R$ 110 milhões).

Cronograma da Seleção

Após o amistoso de sábado, a Canarinho enfrenta os Estados Unidos na quarta-feira, em Orlando. Posteriormente, estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles.

