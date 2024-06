Flamengo x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

A noite desta sexta-feira (7/6) tem um jogão pelo Brasileiro feminino, Flamengo x Grêmio. O duelo abre a 12ª rodada e o Mengo, que joga em casa, no Luso Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), tenta mais uma vitória para ganhar mais uma posição pulando do sexto para o quinto lugar. No momento o time tem 17 pontos. Já o Grêmio tem três jogos a menos, já que teve adiamentos por causa da trágédia climática no Rio Grande do Sul. Assim, tem 12 pontos, em 11º lugar. Dessa forma, é bom vencer para seguir longe do Z4.

Para você não perder detalhe algum da partida, confira a cobertura da Voz do Esporte A transmissão começa com um pré-jogo a partir das 20h. O comando e a narração é de Cesar Tavares.