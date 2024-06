Corinthians alfineta VaideBet após rescisão de contrato

O Sport Club Corinthians Paulista informa a descontinuidade do contrato de patrocínio máster com a VaideBet. Em decorrência das instabilidades recentes, provocadas por acusações que seguem em investigação, a empresa preferiu… pic.twitter.com/DzMlvZq6wq

“O Corinthians lamenta que o parceiro comercial tenha encerrado o maior acordo de marketing esportivo do Brasil – do qual a empresa se beneficiou a ponto de sair de uma casa de apostas desconhecida para a segunda colocação no setor em apenas cinco meses – sem que houvesse nenhuma conclusão das investigações relacionadas ao intermediário da negociação”, escreveu o clube.

Fim da parceria entre Corinthians e VaideBet

A casa de apostas acionou uma cláusula anticorrupção e optou pelo rompimento do vínculo. A decisão aconteceu depois do início das investigações da Polícia Civil. Afinal, as autoridades estão analisando uma possível participação de uma empresa “laranja” nas negociações do patrocínio.

A polêmica começou depois da denúncia de Juca Kfouri. O jornalista alegou que a Rede Social Media Design LTDA, responsável pela intermediação do contrato de patrocínio, repassou parte do valor recebido para uma empresa “laranja” chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.

A VaideBet tomou conhecimento do caso e cobrou explicações do Corinthians. O clube se defendeu das acusações na quinta-feira (06/06), mas não convenceu os representantes da empresa, que optaram pelo término da parceira.

O contrato previa uma multa de cerca de R$ 30 milhões em caso de rompimento. Entretanto, como a rescisão aconteceu por motivo de justa causa, os valores da indenização podem ser desfeitos. Assim, as partes devem se reunir nos próximos dias e discutir estas últimas pendências contratuais.