Brasileiros aparecem em lista de melhor jogador jovem de 2024

Savinho, Andrey Santos, Vitor Roque e Ângelo são os brasileiros indicados ao prêmio Golden Boy, entregue ao melhor jogador jovem da temporada europeia. O favorito para vencer é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.

O anúncio do vencedor, portanto, será no dia 4 de dezembro. A lista inicial contém 100 nomes, mas será reduzida até a data da entrega. O jornal italiano ‘Tuttosport’ fez parceria com a consultoria Football Benchmark, elaborando um ranking para os jogadores. Esse ranking varia a cada mês, se baseando no desempenho por suas equipes.

Desse modo, a definição de quem leva o prêmio ocorre pela pontuação e avaliação de jornalistas. O atacante Savinho, cria do Atlético e atualmente no Girona, da Espanha, aparece como o melhor brasileiro: é o sexto na lista. Enquanto isso, o atacante Vitor Roque, que atuou pouco pelo Barcelona durante o ano, está na 50ª colocação. Depois aparecem Ângelo em 76º, e Andrey Santos em 90º. Ambos estão emprestados pelo Chelsea, da Inglaterra, para o Strasbourg, da França.