Atlético vai ao mercado sul-americana e faz consultas por lateral-esquerdo

No entanto, até o momento, não tem qualquer proposta feita pelo Atlético. Todavia, o clube, através do diretor de futebol Victor Bagy, quis entender a situação sobre valores e como será tirar o jogador do futebol argentino.

Montiel tem 23 anos e já trabalhou com Gabriel Milito, atual treinador do Galo. Ele tem contrato com o clube argentino até o fim de 2026. Aliás, esse é um pedido do técnico que deseja reforçar a posição. Atualmente, o Galo tem somente Guilherme Arana.

A lateral esquerda é um problema para o Atlético atualmente. Afinal, sem Arana – com a Seleção Brasileira para amistosos e Copa América, o Galo terá de improvisar um jogador na posição. Vale lembrar que Rubens, da base, que é meia, mas atua com frequência com a ausência de Arana, está lesionado.

O Atlético não quis comentar a consulta ao clube argentino. Aliás, o clube geralmente não fala sobre possíveis contratações.