Alemanha vira contra Grécia no fim e encerra fase de testes para Euro 2024

Anfitriã da Eurocopa 2024, a Alemanha fez a alegria de seus torcedores no Borussia-Park, em Mönchengladbach, nesta sexta-feira (7). Isto porque a seleção venceu a Grécia por 2 a 1, com uma virada no fim, em seu último teste antes do início da competição. Masouras abriu o placar para os visitantes na primeira etapa, enquanto Havertz e Gross, que saiu do banco de reservas, confirmaram a vitória para os donos da casa.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Julian Nagelsmann conquistou a primeira vitória nesta Data Fifa de junho e chega embalada para a Eurocopa 2024 em casa.

