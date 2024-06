Wilson Seneme afirma não acreditar em acusações de manipulação de Textor

“Em termos de CBF, eu dou a ele 0% de possibilidade do que ele apresentou. Não vi e não identifiquei, com a experiência que tenho, nenhuma ação que possa me dar a mínima referência e transformá-la em manipulação de resultado”, disse Seneme.

Durante o depoimento, abordou-se uma postagem de Textor com vídeo de um lance da partida entre Botafogo e Palmeiras, em 2023, em que houve a contribuição do arbitro de vídeo. Assim, Seneme aproveitou o tema para explicar a sua visão sobre a maneira de se operar o VAR.

“O VAR não é o VAR do Brasil. O VAR é o VAR da Fifa. Eu não posso ter um VAR sem seguir um protocolo e um procedimento existente e fornecido pela Fifa, eu não tenho autorização para fazer isso. Aliás, a maneira e o modo que se opera a tecnologia do VAR e como os árbitros trabalham e como eles foram qualificadas é a mesma na China, no Brasil, no Paraguai e na Argentina”, explicou.

