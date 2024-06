Textor oferece VAR automatizado e avisa que não quer anular resultados

Textor desmente Kajuru e critica o senador por meio de um comunicado oficial. Parlamentar defendeu banimento do mandatário da SAF do Botafogo

Sócio proprietário da SAF do Botafogo, John Textor divulgou, em seu site oficial, uma carta aberta sobre as acusações que mantém a respeito da manipulação de resultados no futebol brasileiro. Ele assegura que as provas já estão nas mãos de autoridades competentes. O mandatário sugere, também, um VAR automatizado e a instalação de 11 câmeras por estádio.

“Me comprometo em obter e conceder o licenciamento gratuito de tecnologia de VAR automatizados às autoridades. Também me comprometo a intermediar o processo de instalação de até 11 câmeras com essa tecnologia em todos os estádios de futebol que recebam jogos do Campeonato Brasileiro. A nova tecnologia é capaz de detectar, por meio de visão computacional de alta resolução, o comportamento e movimentação a cada milissegundo dos jogadores e dos árbitros de futebol. Isso não só contribuirá para coibir atos suspeitos, como também garantirá a melhora na tomada das decisões difíceis”, colocou.

Sobre os desdobramentos de suas insinuações e do depoimento na CPI das Apostas Esportivas, no Senado Federal, Textor assegura que não pretende contestar os resultados das partidas, como na virada do Palmeiras sobre o Botafogo por 4 a 3, em 2023, no Estádio Nilton Santos. O jogo foi um divisor de águas para o Glorioso perder o título brasileiro para o Verdão. O mandatário norte-americano, aliás, acusou o árbitro de VAR de manipular as imagens da tecnologia de vídeo.