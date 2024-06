São Paulo espera ter Wellington Rato contra o Internacional

O São Paulo espera contar com o meia-atacante Wellington Rato no duelo contra o Internacional. As equipes se enfrentam no dia 13 de junho, às 20h, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O retorno do jogador é considerado um reforço importante na comissão técnica de Zubeldía.

Wellington Rato está fora desde a estreia na Libertadores, contra o Talleres, em Córdoba, quando sofreu lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e uma entorse. Aliás, ele perdeu os últimos 14 embates do São Paulo. Ainda não é possível saber se ele está pronto para estar novamente na lista de relacionados. Contudo, existe a expectativa que isso aconteça contra o Internacional.