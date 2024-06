São Paulo emite nota contra Textor: ‘Cure as feridas dentro de campo’

Tricolor repudiou as ações do dono da SAF do Botafogo após o empresário insinuar novamente que ouve manipulação no Choque-Rei do ano passado

O São Paulo emitiu uma nota oficial repudiando as ações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, que segue acusando o clube paulista de manipulação durante o clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão do ano passado. Na ocasião, o Tricolor perdeu a partida para o rival por 5 a 0. De acordo com o empresário norte-americano, houve conduta suspeita da equipe derrotada no embate.

Em meio à nota oficial, o São Paulo disse que não vai aceitar que o empresário siga com as mentiras. Além disso, afirmou que vai acionar à Justiça. O clube paulista também busca o banimento de John Textor do futebol.