Santos espera ter dupla titular do ataque contra o Operário

O Santos espera ter o retorno de dois jogadores importantes nas próximas rodadas da Série B. Os atacantes Guilherme e Julio Furch, que ficaram fora das últimas partidas, devem aparecer na lista de relacionados de Fábio Carille para o jogo contra o Operário, no Paraná, no dia 14 de junho, pela décima rodada da competição.

O retorno mais esperado é de Guilherme. Afinal, o jogador era peça chave no esquema de Fábio Carille. Contudo, ele se machucou no dia 15 de maio, em duelo contra a Ponte Preta, fora de casa. Desde então, vem tratando lesão na coxa esquerda. Com cinco gols na temporada, ele é a principal arma ofensiva do Peixe em 2024.