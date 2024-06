Saiba como está a situação de Philippe Coutinho no Vasco

Meio-campista, do Aston Villa, se reuniu com Pedrinho na última quarta-feira para negociar os valores com o Cruz-Maltino

Philippe Coutinho pode ser o novo reforço do Vasco. Na última quarta-feira (5/6), o jogador e a diretoria cruz-maltina tiveram uma reunião para resolverem as questões burocráticas. Confiante, a cúpula do Gigante da Colina tenta guardar o negócio a sete chaves para ter um desfecho positivo.

De acordo com as informações iniciais, Coutinho sinalizou abrir mão de boa parte do salário que recebe no Aston Villa para voltar ao Vasco, que vê empréstimo como caminho mais viável. Além disso, o jogador tem interesse em retornar, e o clube inglês está ciente do novo destino que o craque deseja seguir e a rescisão de contrato pode ser oficializada em breve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, o Vasco será parceiro do atleta nas ações do Instituto Philippe Coutinho. Isso porque a volta do jogador passa pelo sonho de desenvolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro.