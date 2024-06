Ronaldo participa de negociação entre Cássio e Cruzeiro. Entenda

Empresa ligada a Ronaldo faz gestão de patrimônio e carreira de Cássio, além de trabalhos nos tratos com o Cruzeiro

O goleiro Cássio, ex-Corinthians, foi o primeiro grande nome anunciado pela nova SAF do Cruzeiro. O empresário Pedro Lourenço, afinal, comprou o clube e garantiu investimentos pesados para montar um bom time para a sequência do Campeonato Brasileiro. No entanto, o antigo proprietário da Raposa, Ronaldo Nazário, participou da negociação.

Afinal, a “Galáticos Capital”, uma das empresas geridas pelo Fenômeno, foi responsável pelo planejamento financeiro. Além disso, a empresa recebeu propostas do goleiro e projetou ganhos financeiros e potenciais do jogador.