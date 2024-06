Projeto do potencial construtivo do estádio do Vasco é aprovado em primeira votação

Aconteceu nesta quinta-feira (6), na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a primeira de duas votações relacionadas ao Projeto de Lei do potencial construtivo de São Januário, estádio do Vasco. E o PL foi aprovado em primeiro turno na câmara, com 45 votos dos deputados a favor.

A primeira votação aconteceu ainda antes da terceira audiência pública (de um total de três), marcada para a próxima terça (11), em São Januário, às 19h (de Brasília). Um dos vereadores que votaram a favor foi o vice presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz (PL-RJ). Ele afirmou esperar a “mesma coerência” quando a pauta na Câmara for o futuro estádio do rival vascaíno.

