Porto anuncia contratação de Vítor Bruno como novo treinador

O Porto anunciou, nesta quinta-feira (6), o novo treinador da equipe após a saída conturbada de Sérgio Conceição, que esteve no clube nos últimos sete anos. Trata-se de Vítor Bruno, ex-auxiliar do treinador português que assinou por duas temporadas com o Dragão.

Dessa maneira, Vítor Bruno se torna a primeira contratação do Porto desde que André Villas-Boas assumiu a presidência do clube. Nesta quinta, os Dragões anunciaram oficialmente o vínculo com o ex-auxiliar de Sérgio Conceição.

“Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto. O técnico de 41 anos assinou um contrato válido até 2026 com o clube que representa desde 2017”, diz o comunicado do clube.